Питання карантину на місцевий референдум виносити не будуть, - Стефанчук

У Верховній Раді розкрили деталі проєкту закону про місцеві референдуми

У Верховній Раді розкрили деталі проєкту закону про місцеві референдуми

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Питання запровадження карантину на місцевий референдум виноситися не буде, оскільки на ньому будуть вирішувати все, що стосується лише адміністративних функцій громад.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

За його словами, у Раді зараз працюють над другим пакетом законопроєктів про народовладдя, до якого включили і закон про місцеві референдуми.

Формуючи предмет цього закону, ми жодним чином не включаємо рішення, які якимось чином впливають на права людини. А саме питання, пов'язані з протиепідеміологічними заходами тощо - це речі, які впливають на життя, здоров'я, безпеку людини. Тому вони не можуть бути предметом місцевого референдуму і навіть всеукраїнського референдуму. Тому що тут на іншій шальці терезів лежить життя і здоров'я громадянина", - сказав Стефанчук.

Віцеспікер додав, що питання, які можуть бути винесені для обговорення на місцевому референдумі, стосуються виключно адміністративних функцій громад.

Нагадаємо, 5 лютого Стефанчук представив концепцію закону про місцевий референдум, текст документу продовжать напрацьовувати у парламенті.