Депутати Кам’янець-Подільської міськради з третьої спроби обрали секретаря
Секретарем став кандидат, який пройшов в раду від "Слуги народу", але до пропрезидентської фракції не пішов
Секретарем став кандидат, який пройшов в раду від "Слуги народу", але до пропрезидентської фракції не пішов
Під час таємного голосування секретарем Кам’янець-Подільської міської ради обрано Сергія Самсонюка.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.
Секретаря Кам’янець-Подільської міськради обрали сьогодні на черговій сесії ради.
"За” проголосував 21 депутат.
Кандитатуру Самсонюка запропонували депутатська група "Ми кам’янчани" та позафракційні обранці після другої невдалої спроби обрати претендента, висунутого міським головою Михайлом Посітком.
Як повідомлялося сьогодні, Кам’янець-Подільська міськрада на тлі протестів вдруге не змогла обрати секретаря. Раніше не обрали кандидатку від "Свободи", сьогодні – кандидата від "Слуги народу".
Міськрада Харкова розгляне на сесії дострокове припинення повноважень КернесаВсі новини »
09 лютого 2021, 15:17Садовий закликав усіх на прибирання снігу і показав приклад
08 лютого 2021, 18:04У Харкові депутати оскаржують у суді обрання Терехова секретарем міськради
05 лютого 2021, 20:43
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі