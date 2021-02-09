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09 лютого 2021, 21:38 100

Депутати Кам’янець-Подільської міськради з третьої спроби обрали секретаря

09 лютого 2021, 21:38 100
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Секретарем став кандидат, який пройшов в раду від "Слуги народу", але до пропрезидентської фракції не пішов
Фото з відкритих джерел
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Під час таємного голосування секретарем Кам’янець-Подільської міської ради обрано Сергія Самсонюка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Секретаря Кам’янець-Подільської міськради обрали сьогодні на черговій сесії ради.

"За” проголосував 21 депутат.

Кандитатуру Самсонюка запропонували депутатська група "Ми кам’янчани" та позафракційні обранці після другої невдалої спроби обрати претендента, висунутого міським головою Михайлом Посітком.

Як повідомлялося сьогодні, Кам’янець-Подільська міськрада на тлі протестів вдруге не змогла обрати секретаря. Раніше не обрали кандидатку від "Свободи", сьогодні – кандидата від "Слуги народу".

мер Хмельницька область горсовет секретар Кам`янець-Подільський

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