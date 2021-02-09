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09 февраля 2021, 21:38 78

Депутаты Каменец-Подольского горсовета с третьей попытки избрали секретаря

09 февраля 2021, 21:38 78
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Фото из открытых источников
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Во время тайного голосования секретарем Каменец-Подольского городского совета избран Сергей Самсонюк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.

Секретаря Каменец-Подольского горсовета избрали сегодня на очередной сессии совета.

"За” проголосовал 21 депутат.

Кандитатуру Самсонюка предложили депутатская группа "Мы каменчане" и внефракционные избранники после второй неудачной попытки избрать претендента, выдвинутого городским головой Михаилом Поситко.

Как сообщалось сегодня, Каменець-Подольский горсовет на фоне протестов во второй раз не смог избрать секретаря. Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа".

мэр Хмельницкая область горсовет секретарь Каменец-Подольский

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