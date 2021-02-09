Депутаты Каменец-Подольского горсовета с третьей попытки избрали секретаря

Секретарем стал кандидат, который прошел в раду от "Слуги народа", но в пропрезидентскую фракцию не пошел

Секретарем стал кандидат, который прошел в раду от "Слуги народа", но в пропрезидентскую фракцию не пошел

Фото из открытых источников

Во время тайного голосования секретарем Каменец-Подольского городского совета избран Сергей Самсонюк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал. Секретаря Каменец-Подольского горсовета избрали сегодня на очередной сессии совета. "За” проголосовал 21 депутат. Кандитатуру Самсонюка предложили депутатская группа "Мы каменчане" и внефракционные избранники после второй неудачной попытки избрать претендента, выдвинутого городским головой Михаилом Поситко. Как сообщалось сегодня, Каменець-Подольский горсовет на фоне протестов во второй раз не смог избрать секретаря. Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа".

.