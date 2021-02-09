Депутаты Каменец-Подольского горсовета с третьей попытки избрали секретаря
Секретарем стал кандидат, который прошел в раду от "Слуги народа", но в пропрезидентскую фракцию не пошел
Секретарем стал кандидат, который прошел в раду от "Слуги народа", но в пропрезидентскую фракцию не пошел
Во время тайного голосования секретарем Каменец-Подольского городского совета избран Сергей Самсонюк.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.
Секретаря Каменец-Подольского горсовета избрали сегодня на очередной сессии совета.
"За” проголосовал 21 депутат.
Кандитатуру Самсонюка предложили депутатская группа "Мы каменчане" и внефракционные избранники после второй неудачной попытки избрать претендента, выдвинутого городским головой Михаилом Поситко.
Как сообщалось сегодня, Каменець-Подольский горсовет на фоне протестов во второй раз не смог избрать секретаря. Ранее не выбрали кандидатку от "Свободы", сегодня – кандидата от "Слуги народа".
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