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09 лютого 2021, 19:05 55

Кам’янець-Подільська міськрада на тлі протестів вдруге не змогла обрати секретаря

09 лютого 2021, 19:05 55
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Раніше не обрали кандидатку від "Свободи", сьогодні – кандидата від "Слуги народу"
Фото Vdalo.info
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Сьогодні 4 сесія Кам’янець-Подільської міської ради тривала під два опонуючі мітинги під міськрадою, і вони не допомогли депутатам вирішити кадрові питання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Vdalo.info.

Під міськрадою від ранку тривали два мітинги: прихильників міського голови Михайла Посітка та команди екснардепа та колишнього кандидата на посаду мера Кам’янця-Подільського Володимира Мельниченка.

Попри те, що кадрові питання мали розглядатися депутатами лише після опрацювання понад 50 питань (окрім звичайних), після обговорення народні обранці вирішили розглянути їх на початку засідання.

Міський голова запропонував на посаду секретаря кандидатуру депутата від "Слуги народу" Аракела Межлум’яна. Таємне голосування за кандидатуру секретаря міськради тривало годину.

За результатами підрахунку, Межлум’яна підтримали 16 депутатів, 20 виступили проти, 1 утримався, 1 бюлетень визнано недійсним. Таким чином депутати Кам’янець-Подільської міської ради з другої спроби не змогли обрати секретаря.

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня стало відомо, що в Кам'янці-Подільському мер замість "свободівки" пропонуватиме на секретаря міськради "слугу народу". Міськрада досі не проголосувала ні за секретаря, ні за заступників, яких пропонував мер.

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