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08 лютого 2021, 15:08 2

Глава МЗС у питанні "Мотор-Січі" наполягає на розмежуванні відносин з конкретним бізнесом і міждержавних

08 лютого 2021, 15:08 2
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Дмитро Кулеба заявляє, що  держава розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство
Дмитро Кулеба заявляє, що  держава розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство
Фото з відкритих джерел
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Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може дозволити будь-яких кроків, які зруйнують підприємство "Мотор Січ", за його словами, держава розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Міністр заявив, що Україна розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство.

В українського уряду (і це принципова позиція президента) є один ключовий інтерес - "Мотор Січ" має залишатися ефективним прибутковим і динамічним підприємством. Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ". Тому що це ж не просто завод. Це місто в місті по суті. У нього величезне соціальне навантаження, - зазначив Кулеба.

Також міністр прокоментував отримання МЗС ноти від Пекіну щодо ситуації навколо "Мотор Січі".

У ній була висловлена позиція уряду Китаю щодо останніх подій довкола "Мотор Січі". Розкривати зміст цієї ноти я не буду, тому що це особливість дипломатичного листування.

Але я можу сказати дві речі. Перше. Китай є для нас дуже важливим партнером. І ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні і взаємовигідні відносини, - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що китайська компанія та її власники, які претендують на "Мотор Січ", - це приватні компанії.

Це не державні компанії китайські. Тому давайте розмежуємо міждержавні відносини Україна-Китай і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в "Мотор Січ". От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стає більш чіткою, - сказав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”. 29 січня президент Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів підприємства.

Того ж дня в СБУ пояснили, чому проводять обшуки на місці зборів акціонерів "Мотор Січі”. Правоохоронці документують факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства.

Наступного дня Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі". Президент не відчуває геополітичної загрози з боку Китаю.

Мотор Січ інвестиції Запоріжжя Китай Дмитро Кулеба МЗС

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