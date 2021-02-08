Глава МИД в вопросе "Мотор-Сичи" настаивает на разграничении отношений с конкретным бизнесом и межгосударственных

Дмитрий Кулеба заявляет, что государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие

Дмитрий Кулеба заявляет, что государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие

Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить каких-либо шагов, которые разрушат предприятие "Мотор Сич", по его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Министр заявил, что Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

У украинского правительства (и это принципиальная позиция президента) есть один ключевой интерес - "Мотор Сич" должен оставаться эффективным, прибыльным и быстро развивающимся предприятием. Мы не можем позволить каких-либо шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это же не просто завод. Это город в городе по сути. У него огромная социальная нагрузка, - отметил Кулеба.

Также министр прокомментировал получение ноты МИД от Пекина по ситуации вокруг "Мотор Сичи".

В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг "Мотор Сичи". Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки. Но я могу сказать две вещи. Первое. Китай является для нас очень важным партнером. И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения, - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что китайская компания и ее владельцы, которые претендуют на "Мотор Сич", - это частные компании.

Это не государственные китайские компании. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина-Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой, - сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, в Запорожье СБУ сорвала тайное собрание акционеров "Мотор Сичи”. 29 января президент Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия.

В тот же день в СБУ объяснили, почему проводят обыски на месте собрания акционеров "Мотор Сичи”. Правоохранители документируют факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества.

На следующий день Зеленский пояснил, почему ввел санкции против инвесторов "Мотор Сичи". Президент не чувствует геополитической угрозы со стороны Китая.