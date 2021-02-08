Глава МИД в вопросе "Мотор-Сичи" настаивает на разграничении отношений с конкретным бизнесом и межгосударственных
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить каких-либо шагов, которые разрушат предприятие "Мотор Сич", по его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.
Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.
Министр заявил, что Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.
У украинского правительства (и это принципиальная позиция президента) есть один ключевой интерес - "Мотор Сич" должен оставаться эффективным, прибыльным и быстро развивающимся предприятием. Мы не можем позволить каких-либо шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это же не просто завод. Это город в городе по сути. У него огромная социальная нагрузка, - отметил Кулеба.
Также министр прокомментировал получение ноты МИД от Пекина по ситуации вокруг "Мотор Сичи".
В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг "Мотор Сичи". Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки.
Но я могу сказать две вещи. Первое. Китай является для нас очень важным партнером. И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения, - заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что китайская компания и ее владельцы, которые претендуют на "Мотор Сич", - это частные компании.
Это не государственные китайские компании. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина-Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой, - сказал Кулеба.
Как сообщалось ранее, в Запорожье СБУ сорвала тайное собрание акционеров "Мотор Сичи”. 29 января президент Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия.
В тот же день в СБУ объяснили, почему проводят обыски на месте собрания акционеров "Мотор Сичи”. Правоохранители документируют факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества.
На следующий день Зеленский пояснил, почему ввел санкции против инвесторов "Мотор Сичи". Президент не чувствует геополитической угрозы со стороны Китая.