В Офісі президента прогнозують зростання української економіки

Позитивні очікування пов`язані з пожвавленням на світових ринках

Позитивні очікування пов`язані з пожвавленням на світових ринках

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Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ.

Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.

Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки", – зазначив Устенко.

Радник президента зауважив, що Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках, і будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.

За його словами, протягом останніх місяців на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.

По-друге, як зауважив Олег Устенко, покращилася ситуація й на світових фінансових ринках.

Зростають усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали "тихі гавані", зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка перебуває в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій", – зазначив він.

Водночас наша держава має серйозно підійти до виконання свого "домашнього завдання", зокрема в частині створення якісного інвестклімату, захисту права власності, покращення судової системи тощо.

Третій важливий стимул для економічного розвитку – це Національний банк, який, як я передбачаю, буде продовжувати відносно м'яку монетарну політику. На тому тижні монетарна рада НБУ залишила облікову ставку без змін. Вона залишається на історично низькому рівні за всі часи незалежності – 6%. Це означає, що економіка кредитується під 10-12% з можливим трендом на зменшення кредитної ставки. Це буде додатковим стимулом для економічного росту в цьому році", – розповів Олег Устенко.

В Офісі президента прогнозують, що відновлювальна траєкторія буде у 2021 році на рівні 4-4,5% росту. Можливо, зростання буде навіть більшим, якщо вдасться активно залучати в економіку інвестиційний ресурс.

Нагадаємо, наступного тижня у Верховній Раді розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.