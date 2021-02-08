13:51  08 лютого
На Одещині через негоду 44 населені пункти залишились без світла
10:19  08 лютого
Голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним
08:11  08 лютого
На Донбасі поранено ще одного військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2021, 10:49 168

Закриття телеканалів: у Києві пікетують міжнародний форум за участі Зеленського

08 лютого 2021, 10:49 168
Читайте также на русском языке
Активісти протестують проти закриття телеканалів в Україні
Активісти протестують проти закриття телеканалів в Україні
Фото: Шарий.net
Читайте также
на русском языке

У Києві під будівлею міжнародного конференц-центру "Парковий", де зараз проходить форум "Україна 30" за участі президента Володимира Зеленського, відбувається акція протесту через запровадження санкцій проти телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Відомо, що акцію протесту проводить організація "Патріоти за життя", близька до партії ОПЗЖ. Учасники акції протесту тримають плакати "Замість корупції Зе закрив канали", "Кім Чен Зе", "Кінець свободи слова" тощо.

На місці події порядок забезпечують працівники Нацгвардії на Національної поліції. За інформацією патрульної поліції Києва, у зв'язку із проведенням мітингу рух по Парковій дорозі обмежений від алеї Героїв Крут.

Наразі ситуація під будівлею конференц-центру спокійна.

Міжнародний форум "Україна 30" присвячений пандемії коронавірусу та її подоланню, він триватиме з 8 по 10 лютого. Захід відбувається за участі президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради України за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.

санкції Володимир Зеленський Київ протест митинг ОПЗЖ телеканал

Журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту
08 лютого 2021, 10:25
З'явилося нове відео підпалу авто журналіста в Києві
07 лютого 2021, 16:18
Цивільну дружину нардепа Козака внесли до бази "Миротворця"
07 лютого 2021, 15:56
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Сергій Лямець
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram