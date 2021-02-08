Закриття телеканалів: у Києві пікетують міжнародний форум за участі Зеленського

Активісти протестують проти закриття телеканалів в Україні

Активісти протестують проти закриття телеканалів в Україні

Фото: Шарий.net

У Києві під будівлею міжнародного конференц-центру "Парковий", де зараз проходить форум "Україна 30" за участі президента Володимира Зеленського, відбувається акція протесту через запровадження санкцій проти телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Відомо, що акцію протесту проводить організація "Патріоти за життя", близька до партії ОПЗЖ. Учасники акції протесту тримають плакати "Замість корупції Зе закрив канали", "Кім Чен Зе", "Кінець свободи слова" тощо.

На місці події порядок забезпечують працівники Нацгвардії на Національної поліції. За інформацією патрульної поліції Києва, у зв'язку із проведенням мітингу рух по Парковій дорозі обмежений від алеї Героїв Крут.

Наразі ситуація під будівлею конференц-центру спокійна.

Міжнародний форум "Україна 30" присвячений пандемії коронавірусу та її подоланню, він триватиме з 8 по 10 лютого. Захід відбувається за участі президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради України за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.