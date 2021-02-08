Закрытие телеканалов: в Киеве пикетируют международный форум с участием Зеленского

Активисты протестуют против закрытия телеканалов в Украине

Активисты протестуют против закрытия телеканалов в Украине

Фото: Шарий.net

В Киеве под зданием международного конференц-центра "Парковый", где проходит форум "Украина 30" с участием президента Владимира Зеленского, проходит акция протеста из-за введения санкций против телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Известно, что акцию протеста проводит организация "Патриоты за жизнь", которая близка к партии ОПЗЖ. Участники акции протеста держат плакаты "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова" и другие.

На месте порядок обеспечивают работники Нацгвардии на Национальной полиции. По информации патрульной полиции Киева, в связи с проведением митинга движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут.

Сейчас ситуация под зданием конференц-центра спокойная.

Международный форум "Украина 30" посвящен пандемии коронавируса и ее преодолению, он продлится с 8 по 10 февраля. Мероприятие проходит при участии президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей правительства, Верховной Рады Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.