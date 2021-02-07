З'явилося нове відео підпалу авто журналіста в Києві

Момент підпалу зафіксувала камера спостереження в сусідньому будинку

Момент підпалу зафіксувала камера спостереження в сусідньому будинку

Фото: скрін відео

Про це сам потерпілий написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Також Єгоров розповів, що в поліції "втратили" протокол про нічний підпал, а замість цього склали новий документ, в якому зазначені інші причини пожежі.

Вночі якимось загадковим чином "загубився" підписаний мною протокол поліції зі словом "підпал" і замість нього з'явився новий документ з іншими формулюваннями. Слова "підпал" в ньому вже не було... Ні на що не натякаю, вірю в краще, – написав Єгоров.

Передав поліції відео з моментом підпалу мого авто і передбачуваним палієм. Це зафіксувала камера одного з мешканців сусіднього будинку. І ще. Вночі якимось загадковим чином "загубився" підписаний мною протокол поліції зі словом "підпал" і замість нього з'явився новий документ з іншими формулюваннями. Слова "підпал" в ньому вже не було... Ні на що не натякаю, вірю в краще. Попереду багато справ! Передісторія тут https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5005574522846225&id=100001811816352 Posted by Володимир Єгоров on Sunday, February 7, 2021

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомий злочинець на автостоянці спалив автомобіль Citroen C5 журналіста і політтехнолога Володимира Єгорова.

Журналіст вважає, що причина пожежі – це підпал, і пов'язує інцидент зі своєю професійною діяльністю. Співробітники поліції зафіксували сліди до авто і приблизне місце, звідки невідомий проник на стоянку і підпалив автомобіль. Сусіди Єгорова перед загорянням машини чули хлопок, що також підтверджує версію підпалу.