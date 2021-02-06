За "Слуг народу" зараз не проголосували б 73%: Дубінський провів опитування

Лише 9% опитаних підтримали партію "слуг"

Лише 9% опитаних підтримали партію "слуг"

Фото: з відкритих джерел

Виключений на днях з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський провів опитування серед учасників свого Telegram-каналу щодо підтримки партії "слуг".

Як зазначає RegioNews, про результати голосування Дубінський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ви б зараз проголосували за Слугу Народу знову?", - свідчить поставлене народним депутатом питання.

Так, згідно з результатами голосування, 73% користувачів Telegram-каналу Дубінського відповіли негативно на це питання.

"73%, до речі", - прокоментував Дубінський результати опитування.

Наголошується, що 18% тих, хто взяв участь в опитуванні відповіли "і раніше не голосував" і лише 9% підтримали партію "Слуга народу".

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".

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