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06 февраля 2021, 14:39 236

За "Слуг народа" сейчас не проголосовали бы 73%: Дубинский провел опрос

06 февраля 2021, 14:39 236
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Лишь 9% опрошенных поддержали партию "слуг"
Лишь 9% опрошенных поддержали партию "слуг"
Фото: из открытых источников
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Исключенный на днях из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский провел опрос среди участников своего Telegram-канала относительно поддержки партии "слуг". 

Как отмечает RegioNews, о результатах голосования Дубинский написал на своей странице в Facebook.

"Вы бы сейчас проголосовали за Слугу Народа снова?", - гласит поставленный народным депутатом вопрос.

Так, согласно результатам голосования, 73% подписчиков Telegram-канала Дубинского ответили отрицательно на данный вопрос.

"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса.

Отмечается, что 18% принявших участие в опросе ответили "и раньше не голосовал" и лишь 9% поддержали партию "Слуга народа".

Как сообщалось ранее, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из "Слуг народа".

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рейтинг Слуга народа депутат Александр Дубинский фракция

 
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