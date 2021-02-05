Усіх, хто веде бізнес із окупованими територіями, чекають санкції - Зеленський

На думку президента, ті, хто веде бізнес із ОРДЛО, є загрозою України

На думку президента, ті, хто веде бізнес із ОРДЛО, є загрозою України

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися з тими, хто веде бізнес з окупованими територіями.

Про це він сказав у своєму черговому відеозверненні, передає RegioNews.

Зеленський вважає, що люди, які ведуть бізнес із окупованими територіями, становлять загрозу для України, і пообіцяв нейтралізувати такі загрози законними способами.

Всі ті, для кого бізнес з окупованими територіями є нормою, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями на цих територіях є нормою, становлять загрозу для України, а значить країна буде з ними боротися. І це теж норма. Я як президент зобов'язаний і буду діяти будь-якими законними способами для нейтралізації подібних загроз", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський записав новий "відосик": цього разу російською. Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.