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05 лютого 2021, 11:57 94

До порядку денного КСУ включаються переважно одні й ті ж справи, - Совгиря

05 лютого 2021, 11:57 94
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Представниця Ради в КСУ прокоментувала порядок денний суду на наступний тиждень
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Постійна представниця Верховної ради в Конституційному суді України Ольга Совгиря вкотре акцентує на проблемах способу формування порядку денного КСУ.

Про це Ольга Совгиря повідомила в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Представниця Ради в КСУ повідомляє, що згідно із оприлюдненим на сайті Конституційного Суду проектом порядку денного на наступний тиждень Велика палата КСУ буде розглядати конституційність змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України, справу про конституційність змін до Регламенту ВРУ щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури, а також продовжить розгляд справ про тлумачення преамбули Конституції України щодо терміну "гідні умови життя" і щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Сенати КСУ продовжать розгляд справ, зокрема, щодо положень Закону "Про судоустрій і статус суддів", конституційності окремих положень Митного кодексу (в частині санкцій за порушення порядку митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю), та справу за декількома конституційними скаргами щодо можливості заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням.

Разом з цим, слід вкотре зауважити на проблемах прозорості способу формування порядку денного КСУ. Адже до порядку денного включаються переважно одні й ті ж справи, в той час як багатьох інших справ, які надійшли на розгляд до Суду протягом 2014-2019 років, засідання не проводились півроку і більше, - зауважила Совгиря.

Раніше Ольга Совгиря зауважувала, що утримання КСУ очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності через те, що 2 лютого не відбулося засідання Великої палати КСУ через відсутність кворуму.

Також у Зеленського відреагували на те, що судді позиваються до КСУ за недоотриманою винагородою. Переконані, що "розмір таких винагород суддям КСУ є очевидно більш ніж достатнім, враховуючи, що Суд не демонструє належної ефективної роботи".

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