Адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли оспорить ее домашний арест

20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест

20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест

Фото: из открытых источников

Адвокаты бывшей городской головы Славянска Донецкой области Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, не смогли обжаловать в суде ее домашний арест.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на постановление Харьковского апелляционного суда, передает RegioNews.

Защитники Штепы подали апелляционную жалобу на решение Орджоникидзевского районного суда.

В апелляционной жалобе защитник Шадрин А. С. оспаривает решение об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста, то есть судебное решение, согласно положениям ст. 392 УПК Украины апелляционному обжалованию не подлежит", - говорится в документе.

Суд отказал в открытии апелляционного производства, соответствующее решение принял судья Анатолий Люшня.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска.

20 января суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в сепаратизме Нелю Штепу. Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, впервые за два месяца приехала в суд.