Адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли оспорить ее домашний арест
Адвокаты бывшей городской головы Славянска Донецкой области Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, не смогли обжаловать в суде ее домашний арест.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на постановление Харьковского апелляционного суда, передает RegioNews.
Защитники Штепы подали апелляционную жалобу на решение Орджоникидзевского районного суда.
В апелляционной жалобе защитник Шадрин А. С. оспаривает решение об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста, то есть судебное решение, согласно положениям ст. 392 УПК Украины апелляционному обжалованию не подлежит", - говорится в документе.
Суд отказал в открытии апелляционного производства, соответствующее решение принял судья Анатолий Люшня.
Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.
Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска.
20 января суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в сепаратизме Нелю Штепу. Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, впервые за два месяца приехала в суд.