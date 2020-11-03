Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду Слов’янська
"Партія миру та розвитку", першим номером якої балотується скандальна ексмер Слов'янська Донецької області Неля Штепа, проходить до міської ради.
Про це повідомляє місцеве видання "Карачун", передає RegioNews.
Сама ж Штепа посіла третє місце на виборах міського голови і не потрапляє до другого туру виборів мера, однак тепер вона буде депутатом міської ради.
Згідно із офіційними результатами виборів, за посаду мера Слов'янська у другому турі будуть змагатися Павло Придворов від ОПЗЖ та Вадим Лях від "Опозиційного блоку".
До міської ради проходять партії ОПЗЖ (38,06%), "Опозиційний блок" (16,35%), "Слуга народу" (16,12%), "Партія миру та розвитку" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) та "Європейська солідарність" (6,05%).
Раніше екзит-пол аналітичного бюро "Система" прогнозував вихід Нелі Штепи до другого туру виборів мера Слов'янська.
Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.
17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.
22 вересня стало відомо, що Штепу зареєстрували кандидатом на посаду глави Слов’янської ОТГ.