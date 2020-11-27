На Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа

ЦВК призначила проміжні вибори

ЦВК призначила проміжні вибори

Фото: сайт ЦВК

Сьогодні Центрвиборчком призначив проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦВК.

Сьогодні, 27 листопада, Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 87 в Івано-Франківській області.

До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрійовича З.М., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область), за особистою заявою, - повідомляють в ЦВК.

Відтак Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес вказаних проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.

Нагадаємо, 17 листопада Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича - його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.