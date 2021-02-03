Рада дала старт посиленню покарання за домашнє насильство

Планується збільшити строк адміністративного арешту як санкції за домашнє насильство

Планується збільшити строк адміністративного арешту як санкції за домашнє насильство

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3908-1, який посилить відповідальність за домашнє насильство.

Як пише RegioNews, "за" проголосували 328 нардепів.

Закон пропонує карати домашнє насильство суспільно корисними роботами з направленням коштів за їх виконання постраждалій особі.

Планується збільшити термін адміністративного арешту в якості санкції за домашнє насильство.

Пропонується і збільшення термінів накладення стягнення за вчинення цього правопорушення.

Документ передбачає, що такі справи зможуть розглядати без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Планується, що залучення військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, до адміністративної відповідальності за домашнє насильство відбувається на загальних підставах.

Раніше Верховна Рада посилила покарання за злочини проти журналістів.