За "кнопкодавство” проти нардепів відкрили лише дві справи – Стефанчук

Він стверджує, що на запити з приводу "кнопкодавства” ДБР дає формальні відповіді

Він стверджує, що на запити з приводу "кнопкодавства” ДБР дає формальні відповіді

Фото: із відкритих джерел

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило проти народних депутатів України за неособисте голосування у Верховній Раді лише дві справи.

Про це виданню LB.ua повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

Він стверджує, що кожного щомісяця звертається до ДБР через випадки "кнопкодавства” серед депутатів.

З моменту фіксації першого факту "кнопкодавства" минуло 11 місяців. Термін досудових слідчих дій у дрібних злочинах, за Кримінальним процесуальним кодексом, становить 12 місяців. Майже рік ДБР надсилає мені відповіді: "У нас ще є час, усе під контролем", – сказав Стефанчук.

Він додав, що ДБР розслідує дві справи щодо "кнопкодавства", однак не став називати прізвища нардепів, які в них фігурують.

Нагадаємо, 18 січня Офіс генпрокурора відкрив справу щодо "кнопкодавства" під час призначення Шкарлета міністром, оозслідувати справу будуть в ДБР.