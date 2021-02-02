Миколаївська міськрада закликала центральну владу прийняти закон про колабораціонізм

Бо є громадяни і юрособи, які сприяють РФ в її агресії, і ще й претендують на формування державної політики і інформпростору України

Бо є громадяни і юрособи, які сприяють РФ в її агресії, і ще й претендують на формування державної політики і інформпростору України

Фото пресслужби Миколаївської міськради

Сьогодні, 2 лютого, Миколаївська міська рада прийняла звернення до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо розробки і прийняття закону "Про колабораціонізм".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Миколаївської міськради. Збройна агресія Російської Федерації проти України триває з 20 лютого 2014 року. Вона призвела до численних людських жертв як серед військовослужбовців та правоохоронців, так і серед цивільного населення, окупації Автономної Республіки Крим і частини Донецької та Луганської областей, значних економічних втрат для нашої країни. Статус РФ як країни-агресора закріплений Законом, — відзначили в зверненні. Депутати звертають увагу, що "деякі громадяни України та юридичні особи сприяли чи продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм". Більш того, ці особи, як зазначається в зверненні, продовжують займати або претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики або інформаційного простору України. Колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам України, тому повинен нести відповідальність, встановлену законом. Враховуючи вищевикладене, виходячи з інтересів жителів Миколаївської області та України в цілому, ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вимагаємо вжити заходів щодо якнайшвидшого розроблення та прийняття Закону України "Про колабораціонізм", — йдеться в зверненні. Як повідомлялося, сьогодні мер Миколаєва Сєнкевич перекладав російськомовні виступи депутатів на сесії міськради. Глава міста нагадав депутатам про те, що вони повинні виступати українською мовою. Раніше, 23 листопада 2020р. петиція за ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала необхідні голоси. У ній пропонують законодавчо визначити та закріпити поняття "колаборант" та "пособник окупантів".

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