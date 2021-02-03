Слідчі СБУ на Буковині оголосили підозру мешканці Донецька, яка співпрацювала з терористами

Командувала танковим взводом і мала нагороди від "ДНР"

Командувала танковим взводом і мала нагороди від "ДНР"

Фото СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УСБУ в Чернівецькій області.

За даними досудового слідства, із початком російської збройної агресії мешканка Донецька приєдналася до проросійських терористів.

Починаючи з 2014 року вона працювала у фейковому "міністерстві закордонних справ ДНР".

Потім – на посаді заступника командира батальйону по роботі з особовим складом так званої "Сотої бригади", заступником начальника штабу танкового батальйону, командиром танкового взводу та заступником командира стрілецького батальйону. За "заслуги" вона була відзначена нагородами терористичної організації "ДНР", - повідомляють у пресслужбі.

Крім того, оперативники та слідчі СБУ встановили, що терористка підтримує контакти з представниками російських спецслужб.



Наразі дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, СБУ викрила інтернет-агітаторів на закликах до захоплення влади та зміни меж держкордону. Для розповсюдження інформації зловмисники створили низку профілів у соціальних мережах.