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03 февраля 2021, 16:40 69

Следователи СБУ на Буковине объявили подозрение жительнице Донецка, которая сотрудничала с террористами

03 февраля 2021, 16:40 69
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Командовала танковым взводом и имела награды от "ДНР"
Командовала танковым взводом и имела награды от "ДНР"
Фото СБУ
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Следователи органов безопасности заочно объявили о подозрении участнице террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Черновицкой области.

По данным досудебного следствия, с началом российской вооруженной агрессии жительница Донецка присоединилась к пророссийским террористам.

Начиная с 2014 года она работала в фейковом "министерстве иностранных дел ДНР".
Затем – на должности заместителя командира батальона по работе с личным составом так называемой "Сотой бригады", заместителем начальника штаба танкового батальона, командиром танкового взвода и заместителем командира стрелкового батальона. За "заслуги" она была отмечена наградами террористической организации "ДНР", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, оперативники и следователи СБУ установили, что террористка поддерживает контакты с представителями российских спецслужб.

Сейчас действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники УСБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила интернет-агитаторов в призывах к захвату власти и изменению границ госграницы. Для распространения информации злоумышленники создали ряд профилей в социальных сетях.

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