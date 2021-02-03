Следователи СБУ на Буковине объявили подозрение жительнице Донецка, которая сотрудничала с террористами

Командовала танковым взводом и имела награды от "ДНР"

Командовала танковым взводом и имела награды от "ДНР"

Фото СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Черновицкой области.

По данным досудебного следствия, с началом российской вооруженной агрессии жительница Донецка присоединилась к пророссийским террористам.

Начиная с 2014 года она работала в фейковом "министерстве иностранных дел ДНР".

Затем – на должности заместителя командира батальона по работе с личным составом так называемой "Сотой бригады", заместителем начальника штаба танкового батальона, командиром танкового взвода и заместителем командира стрелкового батальона. За "заслуги" она была отмечена наградами террористической организации "ДНР", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, оперативники и следователи СБУ установили, что террористка поддерживает контакты с представителями российских спецслужб.



Сейчас действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.



Документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники УСБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила интернет-агитаторов в призывах к захвату власти и изменению границ госграницы. Для распространения информации злоумышленники создали ряд профилей в социальных сетях.