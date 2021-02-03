09:29  03 лютого
В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19
08:56  03 лютого
Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам
08:09  03 лютого
ООС: за добу вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2021, 11:10 521

На Донеччині розслідують факти втягування дітей у воєнний конфлікт

03 лютого 2021, 11:10 521
Читайте также на русском языке
У так званих "громадських військово-патріотичних рухах" готували до бойових дій дівчаток і хлопчиків уже з 10 років
У так званих "громадських військово-патріотичних рухах" готували до бойових дій дівчаток і хлопчиків уже з 10 років
Фото: прокуратури
Читайте также
на русском языке

Понад сотню дітей у псевдопатріотичних клубах виховували у ворожості до України і навчали обходитися зі зброєю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України, - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбаса", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", а також "Степові Вовки".

За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.

На Донеччині розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт За процесуального...

Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, February 3, 2021

Як повідомлялося, 1 лютого повідомлено про підозру одному з головних катів підпільної в'язниці в Донецьку. Це 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування "МГБ".

Донбас прокуратура діти бойовики зброя

ООС: за добу вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий
03 лютого 2021, 08:09
Бойовики на Донбасі посилюють артилерію та маскують свою техніку, - розвідка
02 лютого 2021, 15:48
Бойовики на Донбасі за вихідні майже 90 разів порушили режим припинення вогню, - ОБСЄ
02 лютого 2021, 11:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram