На Донеччині розслідують факти втягування дітей у воєнний конфлікт

У так званих "громадських військово-патріотичних рухах" готували до бойових дій дівчаток і хлопчиків уже з 10 років

У так званих "громадських військово-патріотичних рухах" готували до бойових дій дівчаток і хлопчиків уже з 10 років

Фото: прокуратури

Понад сотню дітей у псевдопатріотичних клубах виховували у ворожості до України і навчали обходитися зі зброєю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України, - повідомляють в Офісі генпрокурора. Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбаса", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", а також "Степові Вовки".



За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей. На Донеччині розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт За процесуального... Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, February 3, 2021 Як повідомлялося, 1 лютого повідомлено про підозру одному з головних катів підпільної в'язниці в Донецьку. Це 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування "МГБ".

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