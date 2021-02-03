У Харкові CБУ зупинила роботу конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів

Зловмисники займалися так званими податковими "скрутками”, що спричинило збитки бюджету в особливо великих розмірах

Зловмисники займалися так званими податковими "скрутками”, що спричинило збитки бюджету в особливо великих розмірах

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, до функціонування конвертаційного центру були залучені фіктивні підприємства, працівники яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку”, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - розповіли в СБУ.

Під час масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.

Також було вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, 17 грудня був викритий один з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн.