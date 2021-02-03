На Донбассе расследуют факты вовлечения детей в военный конфликт

В так называемых "общественных военно-патриотических движениях" готовили к боевыи действиям девочек и мальчиков уже с 10 лет

В так называемых "общественных военно-патриотических движениях" готовили к боевыи действиям девочек и мальчиков уже с 10 лет

Фото: прокуратуры

Более чем сотню детей в псевдопатриотических клубах воспитывали в ненависти к Украине и учили обращаться с оружием.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1 ст. 304 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девочек и ребят в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях. Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине, - сообщают в Офисе генпрокурора. Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".



По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта на Донбассе участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей. На Донеччині розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт За процесуального... Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, February 3, 2021 Как сообщалось, 1 февраля сообщено о подозрении одному из главных палачей в подпольной тюрьмы в Донецке. Это 38-летний участник незаконного военизированного формирования "МГБ".

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