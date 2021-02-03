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03 февраля 2021, 11:10 524

На Донбассе расследуют факты вовлечения детей в военный конфликт

03 февраля 2021, 11:10 524
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В так называемых "общественных военно-патриотических движениях" готовили к боевыи действиям девочек и мальчиков уже с 10 лет
В так называемых "общественных военно-патриотических движениях" готовили к боевыи действиям девочек и мальчиков уже с 10 лет
Фото: прокуратуры
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Более чем сотню детей в псевдопатриотических клубах воспитывали в ненависти к Украине и учили обращаться с оружием.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девочек и ребят в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях. Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине, - сообщают в Офисе генпрокурора.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта на Донбассе участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

На Донеччині розпочато досудове розслідування за фактом втягнення дітей у воєнний конфлікт За процесуального...

Posted by Офіс Генерального прокурора on Wednesday, February 3, 2021

Как сообщалось, 1 февраля сообщено о подозрении одному из главных палачей в подпольной тюрьмы в Донецке. Это 38-летний участник незаконного военизированного формирования "МГБ".

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