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На Донбасі зафіксували чергові порушення режиму "тиші" з боку бойовиків
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02 лютого 2021, 11:34 8

Бойовики на Донбасі за вихідні майже 90 разів порушили режим припинення вогню, - ОБСЄ

02 лютого 2021, 11:34 8
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За попередній звітний період таких порушень на Донеччині було 9, на Луганщині – нуль
За попередній звітний період таких порушень на Донеччині було 9, на Луганщині – нуль
Фото з відкритих джерел
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З вечора 29 до вечора 31 січня спостерігачі зафіксували 88 порушень режиму припинення вогню. У Донецькій області втричі більше, ніж на Луганщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 29-31 січня.

Зазначається, що за попередній звітний період таких порушень на Донеччині було 9, на Луганщині – нуль.

Серед 65 порушень тиші було зафіксовано 9 вибухів невизначеного походження. В ОБСЄ кажуть, що більшість порушень сталася в районах непідконтрольної урядові Олександрівки та підконтрольного Чермалика.

Окрім того, по безпілотниках малої дії СММ було відкрито вогонь також біля Чермалика та Олександрівки.

Як і зазвичай, бойовики обмежували свободу пересування моніторингової місії. На цей раз на блокпостах у Старомихайлівці.

З часу досягнення домовленості про посилення режим припинення вогню від 27 липня спостерігачі нарахували щонайменше 7950 порушень.

Нагадаємо, 1 лютого на Донбасі зафіксували чергові порушення режиму "тиші" з боку бойовиків.

Донбас війна ОБСЄ бойовики окупанти

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