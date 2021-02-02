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02 лютого 2021, 18:43 92

На Київщині банда на чолі з ексдепутатом викрала підприємців заради викупу

02 лютого 2021, 18:43 92
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Фігурантам справи оголошено підозри за шістьма статтями Кримінального кодексу 
Фото: із відкритих джерел
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Працівники прокуратури передали до суду обвинувачення щодо банди викрадачів, яку очолював колишній депутат Київської обласної ради.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Розслідуванням встановлено, що учасники злочинного угруповання, до складу якого входило 7 осіб, під керівництвом колишнього депутата Київської обласної ради, незаконно утримували двох підприємців, вимагаючи передати їм 860 тисяч доларів або майно аналогічної вартості", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щодо підприємців застосовували жорстоке насильство і утримували їх проти їхньої волі.

Зловмисники вимагали від підприємців підписати фіктивні боргові документи, погрожуючи насильством щодо членів сімей.

Працівники правоохоронних органів встановили та затримали учасників злочинного угруповання, на їхнє майно було накладено арешт.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабара.

суд кримінал злочин кримінальна справа здирництво Київська область

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