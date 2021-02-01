У Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабара

Оперуповноваженого затримали під час отримання неправомірної вигоди в сумі 4 тисяч доларів

Оперуповноваженого затримали під час отримання неправомірної вигоди в сумі 4 тисяч доларів

Фото: прокуратура

У Харкові одному із колишніх керівників Немишлянського відділу поліції повідомили про підозру за фактом вимагання і отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, в грудні 2020 року оперуповноважений майор Немишлянського відділу поліції, діючи в змові з одним з колишніх керівників відділу, вимагали хабар від учасника кримінальної справи.

За гроші вони обіцяли закрити провадження та не вживати інших заходів реагування.

29 січня оперуповноваженого затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою”, - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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