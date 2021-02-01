11:04  01 лютого
У МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація з коронавірусом
11:39  01 лютого
У Києві колишні правоохоронці продавали зброю та боєприпаси - СБУ
08:11  01 лютого
В ООС зафіксували ще дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2021, 16:11 5

У Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабара

01 лютого 2021, 16:11 5
Читайте также на русском языке
Оперуповноваженого затримали під час отримання неправомірної вигоди в сумі 4 тисяч доларів
Оперуповноваженого затримали під час отримання неправомірної вигоди в сумі 4 тисяч доларів
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харкові одному із колишніх керівників Немишлянського відділу поліції повідомили про підозру за фактом вимагання і отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, в грудні 2020 року оперуповноважений майор Немишлянського відділу поліції, діючи в змові з одним з колишніх керівників відділу, вимагали хабар від учасника кримінальної справи.

За гроші вони обіцяли закрити провадження та не вживати інших заходів реагування.

29 січня оперуповноваженого затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою”, - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ.

хабар поліція затримання Харьків корупція начальник

Поліція розслідує скарги на пансіонат у Харкові, які надходили ще до пожежі
01 лютого 2021, 15:35
НАЗК склало протоколи на трьох суддів Конституційного суду через конфлікт інтересів
01 лютого 2021, 14:59
У Києві затримали "мінера" залізничного вокзалу
01 лютого 2021, 13:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua