На Киевщине банда во главе с экс-депутатом похитила предпринимателей ради выкупа
Работники прокуратуры передали в суд обвинение против банды похитителей, которую возглавлял бывший депутат Киевского областного совета.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которой входили 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета, незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 тысяч долларов или имущество аналогичной стоимости", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в отношении предпринимателей применяли жестокое насилие и удерживали их против их воли.
Злоумышленники требовали от предпринимателей подписать фиктивные долговые документы, угрожая насилием в отношении членов семей.
Работники правоохранительных органов установили и задержали участников преступной группировки, на их имущество был наложен арест.
Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.