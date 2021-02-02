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02 февраля 2021, 18:43 92

На Киевщине банда во главе с экс-депутатом похитила предпринимателей ради выкупа

02 февраля 2021, 18:43 92
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Фото: из открытых источников
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Работники прокуратуры передали в суд обвинение против банды похитителей, которую возглавлял бывший депутат Киевского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которой входили 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета, незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 тысяч долларов или имущество аналогичной стоимости", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в отношении предпринимателей применяли жестокое насилие и удерживали их против их воли.

Злоумышленники требовали от предпринимателей подписать фиктивные долговые документы, угрожая насилием в отношении членов семей.

Работники правоохранительных органов установили и задержали участников преступной группировки, на их имущество был наложен арест.

Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.

суд криминал преступление уголовное дело вымогательство Киевская область

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