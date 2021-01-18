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18 січня 2021, 13:59 7

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо "кнопкодавства" під час призначення Шкарлета міністром

18 січня 2021, 13:59 7
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Розслідувати справу будуть в ДБР
Розслідувати справу будуть в ДБР
Фото: з відкритих джерел
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Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу про "кнопкодавство" під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Як передає RegioNews, про це повідомила нардеп від партії "Голос" Інна Совсун на сторінці Facebook.

Так, Офісу генпрокурора відкрив кримінальне провадження, передбачене статтею 364-2 Кримінального кодексу України.

Депутатка оприлюднила відповіді правоохоронців на її звернення. У матеріалах зазначено зокрема, що картка Григорія Суркіса від ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було.

Це рішення - це ще не відновлення справедливості, але вже перший крок до цього. Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було, тепер це мають довести правоохоронні органи", - зазначає нардеп.

Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.

Як повідомлялося раніше, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, але вже на наступний день Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.

Після призначення 18 грудня у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.

Нагадаємо, 21 грудня під Офісом Зеленського мітингували за відставку Шкарлета.

ДБР розслідування партія депутат міністр освіти Сергій Шкарлет
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