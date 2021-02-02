15:07  02 лютого
Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020-му
10:46  02 лютого
НАБУ викликає ексголову податкової Верланова на допит
17:52  02 лютого
В зоні ООС за добу чотири обстріли, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2021, 16:59 56

Рада надумала звільнити Уруського: "Слуги" вже збирають підписи

02 лютого 2021, 16:59 56
Читайте также на русском языке
Тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорока підписів за відставку Уруського
Тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорока підписів за відставку Уруського
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), пише RegioNews.

"Ми вирішили почати збір підписів за зняття з посади Уруского Олега Семеновича, зокрема з посади віце-прем'єра – міністра з питань стратегічної промисловості", - заявив Наталуха.

Він повідомив, що тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорока підписів за відставку Уруського.

"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій і розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за сто", - зазначив Наталуха.

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немилостивого.

Україна міністр відставка Верховна Рада парламент

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua