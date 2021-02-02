Рада надумала звільнити Уруського: "Слуги" вже збирають підписи

Тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорока підписів за відставку Уруського

Тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорока підписів за відставку Уруського

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), пише RegioNews.

"Ми вирішили почати збір підписів за зняття з посади Уруского Олега Семеновича, зокрема з посади віце-прем'єра – міністра з питань стратегічної промисловості", - заявив Наталуха.

Він повідомив, що тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорока підписів за відставку Уруського.

"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій і розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за сто", - зазначив Наталуха.

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немилостивого.