Сообщено о подозрении одному из главных палачей подпольной тюрьмы в Донецке

Это 38-летний участник незаконного военизированного формирования "МГБ"

Это 38-летний участник незаконного военизированного формирования "МГБ"

Фото: Telegram-канал "Донецкий Тракторист"

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры, заочно сообщено о подозрении одному из главных "палачей" подпольной тюрьмы "Изоляция".

Об этом сообщает отдел информационной политики прокуратуры, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, досудебным расследованием установлено, что с 2016 года 38-летний участник незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, в помещении бывшего завода изоляционных материалов, где боевики оборудовали "пыточную базу", насильно удерживал гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Сообщается, что на территории "Изоляции" злоумышленник вместе с другими лицами часами пытали пленных электрическим током, били, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды, а также принуждали к тяжелому труду.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры одному из главных "палачей" подпольной тюрьмы "Изоляция" заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц, - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 29 октября на Донетчине объявили о подозрении руководителю застенки боевиков "Изоляция". Пыточная функционировала в помещении донецкого завода "Изоляция".