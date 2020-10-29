На Донеччині оголосили про підозру керівнику катівні бойовиків "Ізоляція"

Катівня функціонувала в приміщенні донецького заводу "Ізоляція"

Катівня функціонувала в приміщенні донецького заводу "Ізоляція"

Фото: jfp.org.ua

Про це повідомили у ГУ Нацполіції України, пише RegioNews.

Слідством встановлено, що 36-річний уродженець села в Мар’їнському районі очолив "базу МГБ", яка розташована на території заводу "Ізоляція" в Будьонівському районі міста Донецька.

У 2014 році завод було захоплено бойовиками та перетворено на в’язницю, де утримували проукраїнські налаштованих цивільних мешканців, а також військовослужбовців Збройних сил України та інших підрозділів, задіяних у проведенні АТО/ООС.

За безпосередніми вказівками керівника "бази" до полонених застосовували фізичне і психологічне насильство. І чоловіків, і жінок жорстоко били, годинами катували електричним струмом.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що чиновницю Луганської ОДА намагалися завербувати представники "МДБ ЛНР" .