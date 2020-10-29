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29 жовтня 2020, 16:55 4

На Донеччині оголосили про підозру керівнику катівні бойовиків "Ізоляція"

29 жовтня 2020, 16:55 4
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Катівня функціонувала в приміщенні донецького заводу "Ізоляція"
Катівня функціонувала в приміщенні донецького заводу "Ізоляція"
Фото: jfp.org.ua
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Правоохоронці задокументували злочинну діяльність організатора терористичної групи.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції України, пише RegioNews.

Слідством встановлено, що 36-річний уродженець села в Мар’їнському районі очолив "базу МГБ", яка розташована на території заводу "Ізоляція" в Будьонівському районі міста Донецька.

У 2014 році завод було захоплено бойовиками та перетворено на в’язницю, де утримували проукраїнські налаштованих цивільних мешканців, а також військовослужбовців Збройних сил України та інших підрозділів, задіяних у проведенні АТО/ООС.

За безпосередніми вказівками керівника "бази" до полонених застосовували фізичне і психологічне насильство. І чоловіків, і жінок жорстоко били, годинами катували електричним струмом.

Поліція Донеччини оголосила про підозру керівнику катівні бойовиків "Ізоляція" Правоохоронці задокументували злочинну...

Posted by Національна поліція України on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чиновницю Луганської ОДА намагалися завербувати представники "МДБ ЛНР" .

підозра бойовики поліція катування Донецьк
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