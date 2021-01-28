СБУ затримала у трьох областях організаторів угруповань, які незаконно переправляли нелегалів

У Чернівецькій, Харківській та Сумській областях блоковано діяльність трьох злочинних угруповань

У Чернівецькій, Харківській та Сумській областях блоковано діяльність трьох злочинних угруповань

Фото: СБУ

Протягом тижня у ході спецоперацій Служба безпеки України блокувала у різних регіонах країни діяльність трьох організованих груп, причетних до створення каналів нелегальної міграції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, у Чернівецькій області викрито трьох організаторів угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному переправленні іноземців до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів з людини.

У Харківській та Сумській областях блоковано діяльність двох угруповань, які організували канали нелегальної міграції з РФ та у зворотному напрямку.

Встановлено, що до складу групи на Харківщині входило троє мешканців регіону. Протягом року фігуранти через власні зв’язки серед криміналітету підшукували бажаючих нелегально перетнути українсько-російський кордон. Вартість "трансферу" становила 1,5 тисячі доларів з кожного нелегала.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, та кваліфікації їхніх дій, як вчинених у складі організованої групи.

У Сумській області до організації трафіку нелегальної міграції причетні троє громадян України та їхні спільники – кілька громадян Росії. Учасники угруповання підшукували "клієнтів" з обох боків кордону і переправляли їх поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки "зеленого" кордону.

Правоохоронці затримали одного з організаторів групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шаблі, кинджал і ножі намагалися провезти через українсько-російський кордон на Чернігівщині.