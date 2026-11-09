Транспортний колапс у Києві: перед мостами величезні затори, люди йдуть пішки

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У Києві в понеділок, 9 листопада, виникли значні транспортні затори. Водії масово стоять у чергах перед мостами, а частина людей змушена долати шлях між берегами пішки

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зокрема, величезний затор утворився перед мостом Патона в напрямку правого берега.

Також ускладнено рух на Північному мосту. Наразі проїзд із лівого на правий берег дозволений лише пасажирському транспорту однією смугою.

Крім того, затори утворилися на під'їздах до Подільського мосту. Через складну ситуацію деякі люди вирішили діставатися з лівого на правий берег пішки.

Нагадаємо, із 9 листопада в Києві запровадили резервні схеми сполучення між лівим та правим берегами столиці. Їхня мета – розвантажити мости та оптимізувати транспортні потоки.

Зокрема, на мосту Патона організували реверсивний рух. У ранкові години (07:00-10:00) три смуги з п'яти працюють у напрямку правого берега, а ввечері (16:00-20:00) – у напрямку лівого берега.

Водіям рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів столицею.