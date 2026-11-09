Фото: МВА

У ніч на 9 листопада російські війська атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками та керованими авіабомбами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.

Атака тривала орієнтовно з 02:35 до 02:45. Влучання зафіксували в кількох районах міста.

У районах Піски та Нафтовик внаслідок ударів безпілотників зруйновані та пошкоджені близько 10 будинків, господарські споруди й автомобілі. Також виникла пожежа.

У районі ІПЗ керована авіабомба влучила в адміністративну будівлю непрацюючого підприємства, спричинивши руйнування. Крім того, пошкоджені вікна двох багатоповерхівок та кількох приватних будинків. Там також виникла пожежа.

Загалом постраждали шестеро цивільних, зокрема двоє дітей, у яких зафіксували гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії Харківської області. Постраждали три людини.