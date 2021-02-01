Поліція розслідує скарги на пансіонат у Харкові, які надходили ще до пожежі

Стосовно реагування правоохоронців на скарги проводиться перевірка

Стосовно реагування правоохоронців на скарги проводиться перевірка

Фото: ДСНС

Правоохоронні органи отримували скарги на будинок для літніх людей "Золотий час" у Харкові ще до пожежі, яка забрала життя 15 осіб. За цим фактом ведеться окреме службове розслідування.

Про це Суспільному повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель, передає RegioNews.

Ми підняли усі матеріали, які були за вказаною адресою. Дійсно, були скарги. Поліція реагувала. Те, що не реагувала, я не можу сказати. Є опитані мешканці пансіонату, потім і сусіди цього пансіонату, кажуть, що претензій не мають. Але на даний час призначено в рамках кримінального провадження службове розслідування", - розповів Рубель.

За його словами, після проведення розслідування буде дана чітка відповідь на всі запитання.

Якщо є винні в даній ситуації, хто не реагував, або якось не так відносився до своїх службових обов'язків, ми обов'язково допитаємо", — додав Андрій Рубель.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.