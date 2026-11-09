Переговори в Абу-Дабі: Зеленський визначив, хто представлятиме Україну

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Команда президента Володимира Зеленського визначила склад української делегації, яка братиме участь у переговорах в Абу-Дабі. До неї увійшли представники Офісу Президента, парламенту та розвідувальних структур

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформованого співрозмовника, передає RegioNews.

За словами джерела, українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Також до її складу увійшли:

Кирило Буданов – керівник Офісу Президента;

Давид Арахамія – голова парламентської фракції "Слуга народу";

Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу Президента;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

Крім того, у переговорах братиме участь аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.

Як зазначив співрозмовник видання, президент також визначив, що Андрій Гнатов продовжить відповідати за військовий напрямок переговорів. Однак цього разу він не братиме безпосередньої участі у зустрічі в Абу-Дабі. Натомість Вадим Скібіцький працюватиме з ним над цим напрямком.

За словами джерела, до переговорного процесу в Абу-Дабі також долучаться представники європейських країн. Для них передбачені окремі формати перемовин.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Окрім того, Франція також долучиться до обговорень щодо завершення російсько-української війни. Париж наполягатиме на тому, щоби голос Європи був почутий, оскільки саме європейські країни найбільше безпосередньо відчувають наслідки війни.

Президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму".