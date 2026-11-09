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09 листопада 2026, 08:55

Російські удари по Харківщині: 14 постраждалих, серед них двоє дітей

09 листопада 2026, 08:55
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 11 населених пунктів області. Унаслідок ворожих ударів постраждали 14 людей, зокрема двоє неповнолітніх

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждалих – в Ізюмі. Там поранень зазнали п'ятеро жінок віком 19, 68, 54, 50 років та 75-річний чоловік. Ще двоє жінок віком 46 і 59 років, 17-річний хлопець та 14-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес.

У Харкові поранено 73-річну жінку та 35-річного чоловіка. У Балаклії травми дістав 52-річний чоловік, ще дві жінки віком 22 та 27 років зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який постраждав унаслідок обстрілу села Зарічне Старосалтівської громади 7 листопада.

За даними ОВА, російські війська застосували проти мирних населених пунктів області різні види озброєння: ракету, керовану авіабомбу, реактивну систему залпового вогню, безпілотник типу "Герань-2", 13 FPV-дронів та ще 65 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Зокрема, у Харкові зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, складське приміщення, три магазини, електромережі та шість автомобілів.

В Ізюмі пошкоджено чотири багатоквартирні та 12 приватних будинків, адміністративну будівлю, три господарські споруди й дев'ять автомобілів. У Балаклії – два багатоквартирні будинки та два автомобілі.

Також руйнування зафіксували в Богодухівському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди, автомобілі та електромережі.

Нагадаємо, з вечора 9 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками п'ять районів Дніпропетровської області. У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено підприємство, а в Кам'янському – інфраструктуру.

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