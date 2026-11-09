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09 листопада 2026, 09:59

Вибухи в Полтаві: місто атакував російський ударний безпілотник

09 листопада 2026, 09:59
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 9 листопада російські війська атакували Полтаву ударним безпілотником. У місті пролунали вибухи після повідомлень про рух ворожого дрона в напрямку обласного центру

Про це інформують місцеві ЗМІ та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

О 09:17 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російського реактивного безпілотника територією Полтавської області курсом на Решетилівку та Полтаву.

Вже об 09:28 мешканці обласного центру почули гучний вибух.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич підтвердив інформацію про вибухи в місті.

Згодом він повідомив, що в Полтаві ворожий безпілотник упав на території гаражного кооперативу. Унаслідок цього виникла пожежа, загорілися два гаражі.

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки, господарську споруду та автомобіль.

Станом на цей час звернень щодо постраждалих до екстрених служб не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада РФ атакувала Україну 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації.

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