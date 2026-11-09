Фото: ОВА

З вечора 8 листопада російські війська атакували Черкаську область. Сили ППО знешкодили п'ять ракет і п'ять безпілотників

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

У Черкасах зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Виникла пожежа в гаражі, а на іншій локації постраждала будівля приватного підприємства.

У Черкаському районі уламки російської цілі пошкодили ще один об'єкт критичної інфраструктури.

В Уманському районі через падіння безпілотника в полі згоріли вісім скирт соломи.

За попередніми даними, травмованих немає. На місцях працюють відповідні служби, обстеження територій триває.

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада РФ атакувала Україну 317 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 31 локації.