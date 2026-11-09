Росіяни вдарили по Черкащині: пошкоджені будинки та критична інфраструктура
З вечора 8 листопада російські війська атакували Черкаську область. Сили ППО знешкодили п'ять ракет і п'ять безпілотників
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
У Черкасах зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури. Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджені щонайменше три приватні будинки. Виникла пожежа в гаражі, а на іншій локації постраждала будівля приватного підприємства.
У Черкаському районі уламки російської цілі пошкодили ще один об'єкт критичної інфраструктури.
В Уманському районі через падіння безпілотника в полі згоріли вісім скирт соломи.
За попередніми даними, травмованих немає. На місцях працюють відповідні служби, обстеження територій триває.
Нагадаємо, у ніч на 9 листопада РФ атакувала Україну 317 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 31 локації.