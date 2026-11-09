Фото: поліція

ДТП сталася 7 листопада близько 14:30 в селі Руська Долина Берегівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителька села Фанчиково їхала в напрямку селища Вилок, коли раптово втратила керування. Автомобіль Volkswagen Golf виїхав на узбіччя та врізався у дерево.

Від отриманих травм 49-річна жінка загинула на місці. Її 13-річного сина, який перебував у салоні, доправили до лікарні з переломом стегнової кістки. За словами хлопчика, під час руху матері раптово стало зле.

Відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють причини та всі обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада на Львівщині автомобіль збив трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром. Їх госпіталізували.