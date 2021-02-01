Китайська вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, ще не довела ефективність, - "слуга" Радуцький

Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer

Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer

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Китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини від COVID. Для закупівлі ефективність їх препарату має бути не менше 70%.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24", заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками - від AstraZeneca і Sinovaс.

"Але вони (Sinovaс, - ред.) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю", - додав Радуцький.

Раніше стало відомо, що в Україні з'явиться сайт для запису на COVID-вакцинацію.