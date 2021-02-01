Китайська вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, ще не довела ефективність, - "слуга" Радуцький
Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer
Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer
Китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини від COVID. Для закупівлі ефективність їх препарату має бути не менше 70%.
Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24", заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
За його словами, Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками - від AstraZeneca і Sinovaс.
"Але вони (Sinovaс, - ред.) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю", - додав Радуцький.
Раніше стало відомо, що в Україні з'явиться сайт для запису на COVID-вакцинацію.
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