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01 февраля 2021, 16:57 70

Глава Черкасской ОГА Скичко рассказал, будет ли сдавать депутатский мандат

01 февраля 2021, 16:57 70
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Он не планирует голосовать в Раде после написания заявления о сложении мандата
Он не планирует голосовать в Раде после написания заявления о сложении мандата
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко, которого президент Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской ОГА, заявил, что планирует подать заявление о сложении полномочий нардепа.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком", передает RegioNews.

После появления указа я подам заявление на имя председателя Верховной Рады, а дальше этот вопрос должен быть вынесен в зал. Когда это будет сделано, я не знаю", - сказал он.

Скичко добавил, что пока его заявление будет рассматриваться, он не планирует одновременно занимать должность главы облгосадминистрации и голосовать в Верховной Раде.

По закону, как только депутат подает заявление о сложении полномочий, он уже может работать на новой должности. После этого голосовать в парламенте, даже если есть какая-то правовая коллизия, я считаю, будет неправильно. Мне в Черкассах хватает работы, и не думаю, что будет время еще и ездить в Раду "подголосовывать", - сказал Скичко.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

29 января Президент Зеленский назначил Александра Скичко главой Черкасской облгосадминистрации.

Также сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Также Скичко рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

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назначение Слуга народа Черкасская область нардеп ОГА Скичко Александр

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