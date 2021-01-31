В Києві під час пожежі у торговельному центрі загинув чоловік

Під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу

Під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу

Фото: ДСНС

У Києві в одному із торгівельно-розважальних центрів на Троєщині сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС міста Києва, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла у кімнаті охорони ТРЦ на першому поверсі будівлі.

Між другим та третім поверхами, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також вдалося врятувати охоронця закладу, який знаходився на третьому поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання його було виведено на свіже повітря.

Тепер причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві порушили справи проти дев’яти будинків для літніх людей, міська влада поки що не може впливати на діяльність таких закладів.