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31 січня 2021, 16:14 16

В Києві під час пожежі у торговельному центрі загинув чоловік

31 січня 2021, 16:14 16
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Під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу
Під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу
Фото: ДСНС
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У Києві в одному із торгівельно-розважальних центрів на Троєщині сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС міста Києва, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла у кімнаті охорони ТРЦ на першому поверсі будівлі.

Між другим та третім поверхами, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Також вдалося врятувати охоронця закладу, який знаходився на третьому поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання його було виведено на свіже повітря.

Тепер причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві порушили справи проти дев’яти будинків для літніх людей, міська влада поки що не може впливати на діяльність таких закладів.

Київ пожежа смерть рятувальники ТРЦ

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