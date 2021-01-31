В Києві під час пожежі у торговельному центрі загинув чоловік
Під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу
Під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу
У Києві в одному із торгівельно-розважальних центрів на Троєщині сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС міста Києва, передає RegioNews.
Відомо, що пожежа виникла у кімнаті охорони ТРЦ на першому поверсі будівлі.
Між другим та третім поверхами, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Також вдалося врятувати охоронця закладу, який знаходився на третьому поверсі. За допомогою апарату захисту органів дихання його було виведено на свіже повітря.
Тепер причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві порушили справи проти дев’яти будинків для літніх людей, міська влада поки що не може впливати на діяльність таких закладів.
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