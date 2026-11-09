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09 листопада 2026, 10:24

Об'їжджала Дніпро та шпигувала за військовими: СБУ викрила агентку ФСБ

09 листопада 2026, 10:24
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Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила та затримала у Дніпрі жінку, яка працювала на російську ФСБ

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисниця передавала росіянам координати складів із пальним, а також об'єктів, де обслуговували та відновлювали військову техніку.

Для збору інформації жінка об'їжджала на власному автомобілі Дніпро та прилеглі райони, шукаючи місця зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, вона фотографувала на смартфон технічні приміщення, поблизу яких помічала автомобілі українських військових.

Згодом агентка придбала IP-камеру, яку планувала встановити у власному автомобілі для відеофіксації та подальшої передачі матеріалів російським спецслужбам.

Співробітники СБУ завчасно викрили її діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків вилучили відеокамеру, планшет і чотири смартфони, які використовувалися для збору інформації та зв'язку з представниками ФСБ.

Як встановило розслідування, затримана є місцевою жителькою. У поле зору російських спецслужб вона потрапила через свою матір, яка проживає на тимчасово окупованій території Донецької області. Після вербування жінка налагодила зв'язок із куратором через анонімний чат у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Сумах місцеву жительку, яка співпрацювала з ФСБ та збирала розвіддані для коригування російських атак по прифронтовому місту. Щоб уникнути викриття, протягом одного тижня жінка змінила чотири місця проживання.

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