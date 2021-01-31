У Харківській області перекрили трасу через підвищення тарифів

Місцеві жителі знову вимагають не підвищувати тарифи на комунальні послуги

Місцеві жителі знову вимагають не підвищувати тарифи на комунальні послуги

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У Харківській області мешканці селища Високе знову перекрили автодорогу М-18 на знак протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги та газ для населення.

Про це повідомляє видання "Харків 1654”, передає RegioNews.

Відомо, що дорогу перекрили в районі посту "Високий", місцеві мешканці безкінечно рухаються пішохідним переходом і не пропускають автомобілі для проїзду, на місці події утворилися затори.

Протестувальники вимагають не підвищувати тарифи на комунальні послуги та газ.

На місці події порядок забезпечують працівники Нацполіції, конфліктних ситуацій зафіксовано не було.

Нагадаємо, 27 січня уряд ввів компенсації деяким споживачам електроенергії.

Раніше повідомлялось, що протестувальники прибули до Конча-Заспи, де мешкає Зеленський: залишили йому платіжки за комуналку.