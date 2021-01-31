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31 січня 2021, 14:44 99

Тарифні протести тривають: на Буковині знову перекрили дорогу

31 січня 2021, 14:44 99
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У цьому населеному пункті дорогу перекривали декілька разів
У цьому населеному пункті дорогу перекривали декілька разів
Фото - патрульна поліція
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У селі Берегомет Кіцманського району Чернівецької області місцеві мешканці, які не погоджуються із підняттям тарифів на комунальні послуги, перекривають дорогу національного значення.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

31.01.2021 близько 12 год. 15 хв. надійшло повідомлення на лінію "102” про перекриття руху в с. Берегомет, Кіцманського району, на трасі національного значення Н-10”, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, мітингувальники безперервно ходять по пішохідному переходу на трасі "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця" та не пропускають автомобілі.

На місці події утворилися затори із легкових авто, пасажирських автобусів та вантажних фур. Порядок забезпечують працівники патрульної поліції.

Нагадаємо, 31 січня місцеві жителі у Харківській області перекрили трасу через підвищення тарифів.

перекриття тарифи протест поліція дороги Чернівецька область

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