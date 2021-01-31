Тарифні протести тривають: на Буковині знову перекрили дорогу
У селі Берегомет Кіцманського району Чернівецької області місцеві мешканці, які не погоджуються із підняттям тарифів на комунальні послуги, перекривають дорогу національного значення.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Чернівецької області, передає RegioNews.
31.01.2021 близько 12 год. 15 хв. надійшло повідомлення на лінію "102” про перекриття руху в с. Берегомет, Кіцманського району, на трасі національного значення Н-10”, – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, мітингувальники безперервно ходять по пішохідному переходу на трасі "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Новоселиця" та не пропускають автомобілі.
На місці події утворилися затори із легкових авто, пасажирських автобусів та вантажних фур. Порядок забезпечують працівники патрульної поліції.
Нагадаємо, 31 січня місцеві жителі у Харківській області перекрили трасу через підвищення тарифів.