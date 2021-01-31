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31 січня 2021, 18:25 1580

У Маріуполі люди мітингували проти підвищених тарифів

31 січня 2021, 18:25 1580
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В місті відбувся вже третій тарифний мітинг
В місті відбувся вже третій тарифний мітинг
Фото: скріншот відео
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31 січня у Маріуполі місцеві мешканці мітингували проти підвищених тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє телеканал НАШ, передає RegioNews.

Відомо, що на Грецькій площі біля будівлі колишньої міської ради зібралися більше сотні мешканців Маріуполя.

Вони тримали плакати із гаслами проти підвищення тарифів. Також протестувальники проводили збір підписів під зверненням до центральної влади з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.

На площі було встановлено "вільний мікрофон”, щоб кожен бажаючий міг висловити свою думку.

Громадський порядок забезпечували працівники Нацполіції та поліції діалогу.

Нагадаємо, 31 січня місцеві жителі у Харківській області перекрили трасу через підвищення тарифів.

Цього ж дня на Буковині мітингувальники перекрили дорогу державного значення.

тарифи протест митинг Донецька область Маріуполь

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