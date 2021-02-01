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01 февраля 2021, 12:43 136

В Раде презентуют законопроект о местных референдумах - Стефанчук

01 февраля 2021, 12:43 136
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Власти анонсировали новую законодательную инициативу о проведении референдумов
Фото: rada.gov.ua
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В ближайшее время на заседании рабочей группы Верховной Рады должна состояться презентация проекта закона о местном референдуме.

Об этом на заседании Согласительного совета 1 февраля заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

По его словам, принятие Верховной Радой 29 января закона о всеукраинском рефередуме было "большим достижением".

На этом мы не завершаем формирование большого блока законов, касающегося прямой демократии. Буквально уже на этой неделе, максимум на следующей, мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластию, где будет презентоваться первый проект уже закона о местном референдуме", - сказал Стефанчук.

По словам вице-спикера, документ будут презентовать представители гражданского общества, которые принимали участие в подготовке этого законопроекта.

Напомним, 26 января Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.

Ранее глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года.

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